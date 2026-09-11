Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Index im Blick
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11.09.2026 09:28:34
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus
Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent stärker bei 5 317,78 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,217 Prozent auf 5 311,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 300,23 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 311,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 318,41 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,98 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 548,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 195,38 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 4 577,67 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,27 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 199,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 142,96 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 261,15 EUR), Rolls-Royce (+ 0,88 Prozent auf 14,43 GBP) und HSBC (+ 0,71 Prozent auf 15,40 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen RELX (-1,84 Prozent auf 24,48 GBP), SAP SE (-1,63 Prozent auf 174,92 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,41 Prozent auf 83,92 GBP), BP (-0,80 Prozent auf 5,61 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,52 Prozent auf 35,15 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 655 689 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|Intesa Sanpaolo Kaufen
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|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|199,22
|2,13%
|ASML NV
|1 466,60
|0,73%
|BP plc (British Petrol)
|6,58
|-0,27%
|HSBC Holdings plc
|18,02
|0,87%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,84
|2,84%
|London Stock Exchange (LSE)
|96,78
|-2,46%
|Novartis AG
|118,86
|0,47%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,02
|-0,14%
|Rolls-Royce Plc
|17,08
|2,58%
|SAP SE
|177,86
|0,87%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,55
|0,69%
|Siemens AG
|264,50
|2,56%
|Siemens Energy AG
|143,70
|2,32%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 332,59
|0,61%
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