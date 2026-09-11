Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 11.09.2026 09:28:34

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent stärker bei 5 317,78 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,217 Prozent auf 5 311,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 300,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 311,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 318,41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,98 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 548,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 195,38 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 4 577,67 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,27 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 199,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 142,96 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 261,15 EUR), Rolls-Royce (+ 0,88 Prozent auf 14,43 GBP) und HSBC (+ 0,71 Prozent auf 15,40 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen RELX (-1,84 Prozent auf 24,48 GBP), SAP SE (-1,63 Prozent auf 174,92 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,41 Prozent auf 83,92 GBP), BP (-0,80 Prozent auf 5,61 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,52 Prozent auf 35,15 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 655 689 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Analysen
11.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
30.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 199,22 2,13% Airbus SE
ASML NV 1 466,60 0,73% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,58 -0,27% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 18,02 0,87% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,84 2,84% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 96,78 -2,46% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 118,86 0,47% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,02 -0,14% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 17,08 2,58% Rolls-Royce Plc
SAP SE 177,86 0,87% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,55 0,69% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 264,50 2,56% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,70 2,32% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 332,59 0,61%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen