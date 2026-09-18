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STOXX 50-Marktbericht 18.09.2026 09:28:54

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start leichter

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start leichter

STOXX 50-Handel am Morgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,02 Prozent tiefer bei 5 361,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,101 Prozent auf 5 368,11 Punkte an der Kurstafel, nach 5 362,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 354,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 368,11 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,578 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 471,06 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 342,10 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 4 594,33 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,15 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 027,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 143,00 EUR), AstraZeneca (+ 0,76 Prozent auf 125,22 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 80,10 CHF) und BAT (+ 0,62 Prozent auf 42,10 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-2,90 Prozent auf 27,48 EUR), Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,34 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 601,80 CHF), Allianz (-0,95 Prozent auf 446,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,67 Prozent auf 507,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 628 597 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 538,121 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,76 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,96 1,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 446,50 -0,82% Allianz
ASML NV 1 443,40 1,33% ASML NV
AstraZeneca PLC 145,60 0,87% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,07 0,25% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,51 -1,08% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,36 -3,25% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,79 -0,12% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 508,40 -0,24% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 81,50 -1,56% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 123,06 0,41% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 016,20 -0,08% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 142,56 1,45% Siemens Energy AG
UBS 44,43 0,68% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 635,40 -0,90% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 357,06 -0,10%

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