Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX 50-Marktbericht
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18.09.2026 09:28:54
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start leichter
Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,02 Prozent tiefer bei 5 361,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,101 Prozent auf 5 368,11 Punkte an der Kurstafel, nach 5 362,67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 354,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 368,11 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,578 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 471,06 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 342,10 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 4 594,33 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,15 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 027,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 143,00 EUR), AstraZeneca (+ 0,76 Prozent auf 125,22 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 80,10 CHF) und BAT (+ 0,62 Prozent auf 42,10 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-2,90 Prozent auf 27,48 EUR), Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,34 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 601,80 CHF), Allianz (-0,95 Prozent auf 446,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,67 Prozent auf 507,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 628 597 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 538,121 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,76 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,59 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,96
|1,26%
|Allianz
|446,50
|-0,82%
|ASML NV
|1 443,40
|1,33%
|AstraZeneca PLC
|145,60
|0,87%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,07
|0,25%
|BP plc (British Petrol)
|6,51
|-1,08%
|Deutsche Telekom AG
|27,36
|-3,25%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,79
|-0,12%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|508,40
|-0,24%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,50
|-1,56%
|Novartis AG
|123,06
|0,41%
|Rheinmetall AG
|1 016,20
|-0,08%
|Siemens Energy AG
|142,56
|1,45%
|UBS
|44,43
|0,68%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|635,40
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