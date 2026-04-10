Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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11.04.2026 00:56:47
Stoxx 600 gains for a third week with focus on Middle East peace talks
Investors will closely monitor the talks, especially efforts to reopen the Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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