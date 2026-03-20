Stoxx Europe 50-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier ABB (Asea Brown Boveri) am 19.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,94 CHF. Damit wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4,44 Prozent erhöht. Somit zahlt ABB (Asea Brown Boveri) insgesamt 1,58 Mrd. CHF an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 1,66 Prozent gestiegen.

ABB (Asea Brown Boveri)- Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum SIX SX-Schluss notierte das ABB (Asea Brown Boveri)-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 65,84 CHF. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das ABB (Asea Brown Boveri)-Wertpapier. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem ABB (Asea Brown Boveri)-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des ABB (Asea Brown Boveri)-Wertpapiers 1,59 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,83 Prozent.

Gegenüberstellung von ABB (Asea Brown Boveri)-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von ABB (Asea Brown Boveri) via SIX SX 29,56 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 32,68 Prozent besser entwickelt als der ABB (Asea Brown Boveri)-Kurs.

Dividendenaussichten von ABB (Asea Brown Boveri)

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,17 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,41 Prozent fallen.

ABB (Asea Brown Boveri)-Hauptdaten

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens ABB (Asea Brown Boveri) beläuft sich aktuell auf 119,586 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie ABB (Asea Brown Boveri) verfügt über ein KGV von aktuell 27,58. Der Umsatz von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich in 2025 auf 27,453 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 2,15 CHF.

Redaktion finanzen.at