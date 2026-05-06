Stoxx Europe 50-Papier Air Liquide-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Air Liquide Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Air Liquide-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Air Liquide am 05.05.2026 eine Dividende in Höhe von 3,70 EUR beschlossen. Damit wurde die Air Liquide-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 12,12 Prozent erhöht. 1,96 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 13,79 Prozent an.

Air Liquide-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte das Air Liquide-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via Euronext bei 179,44 EUR. Der Dividendenabschlag auf das Air Liquide-Wertpapier erfolgt am 06.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Air Liquide-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Air Liquide weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,10 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Air Liquide-Aktienkurs via Euronext 20,83 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 25,02 Prozent stärker zugelegt als der Air Liquide-Kurs.

Air Liquide-Dividendenausblick

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,82 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,11 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen der Air Liquide-Aktie

Air Liquide ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 102,649 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Air Liquide besitzt aktuell ein KGV von 26,28. 2025 setzte Air Liquide 26,940 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 6,10 EUR.

Redaktion finanzen.at