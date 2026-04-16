BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Dividendenpapier
|
16.04.2026 14:03:24
Stoxx Europe 50-Papier BAT-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet BAT Anlegern eine Freude
Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier BAT am 15.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,45 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,08 Prozent. 5,24 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 0,480 Prozent.
BAT-Dividendenrendite im Fokus
Die BAT-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 41,99 GBP in den Feierabend. Der BAT-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die BAT-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. BAT verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 8,34 Prozent.
Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von BAT via London 44,74 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 180,63 Prozent stärker zugenommen als der BAT-Kurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel BAT
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 2,51 GBP aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 5,97 Prozent zulegen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie BAT
BAT ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 91,728 Mrd. GBP. Das BAT-KGV beträgt aktuell 12,00. Im Jahr 2025 erzielte BAT einen Umsatz von 25,639 Mrd.GBP sowie ein EPS von 3,51 GBP.
Redaktion finanzen.at
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