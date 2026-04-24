Stoxx Europe 50-Papier BP-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet BP Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich BP-Anleger über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier BP am 23.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,25 GBP je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,17 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von BP beträgt 3,84 Mrd. GBP. Das kommt einer Verringerung der BP- Gesamtausschüttung um 1,96 Prozent gleich.

BP-Ausschüttungsrendite

Via London beendete die BP-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 5,70 GBP. Heute wird das BP-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem BP-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die BP-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der BP-Titel eine Dividendenrendite von 5,67 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,16 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der BP-Kurs via London 92,34 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 958,43 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie BP

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,34 USD voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,44 Prozent absenken.

Kerndaten der BP-Aktie

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens BP beträgt aktuell 88,516 Mrd. GBP. Das BP-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 1 664,62. Im Jahr 2025 erzielte BP einen Umsatz von 143,665 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,00 GBP.

Redaktion finanzen.at