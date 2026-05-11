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HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Auszahlung an Aktionäre 11.05.2026 14:03:59

Stoxx Europe 50-Papier HSBC-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht HSBC für Aktionäre vor

Stoxx Europe 50-Papier HSBC-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht HSBC für Aktionäre vor

HSBC-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die HSBC-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier HSBC am 08.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,56 GBP je Aktie beschlossen. Die Gesamtausschüttung von HSBC beträgt 10,23 Mrd. GBP. So fiel die HSBC- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 23,56 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der HSBC-Titel am Tag der Hauptversammlung via London bei 13,20 GBP. Der HSBC-Titel wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das HSBC-Papier auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Das HSBC-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,79 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 0,00 Prozent lag.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der HSBC-Aktienkurs via London 122,34 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 332,41 Prozent besser entwickelt als der HSBC-Kurs.

HSBC- Dividendenaussichten

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,82 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,58 Prozent fallen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel HSBC

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens HSBC beträgt aktuell 226,684 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie HSBC weist aktuell ein KGV von 12,78 auf. Der Umsatz von HSBC belief sich in 2025 auf 105,009 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,92 GBP.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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