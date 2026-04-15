ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Dividende im Blick 15.04.2026 14:03:20

Stoxx Europe 50-Papier ING Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet ING Group Aktionären eine Freude

Stoxx Europe 50-Papier ING Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet ING Group Aktionären eine Freude

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die ING Group-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert ING Group am 14.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,09 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,83 Prozent an. 3,88 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die ING Group-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,129 Prozent erhöht.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte der ING Group-Titel am Tag der Hauptversammlung via asx bei 25,03 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von ING Group, demnach wird die ING Group-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Dividende an die ING Group-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der ING Group-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,52 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 7,01 Prozent.

ING Group-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von ING Group via asx 141,88 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 428,76 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel ING Group

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,23 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 4,89 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel ING Group

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens ING Group beträgt aktuell 69,191 Mrd. EUR. Das KGV von ING Group beläuft sich aktuell auf 11,35. Im Jahr 2025 erzielte ING Group einen Umsatz von 61,747 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 2,12 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com

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