Stoxx Europe 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: Das beträgt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Dividende

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 23.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,00 EUR auszuzahlen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton beläuft sich auf 6,71 Mrd. EUR. So schrumpfte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,622 Prozent.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Dividendenrendite

Zum Euronext-Schluss ging die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 475,20 EUR aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,02 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,05 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktienkurs via Euronext um 47,32 Prozent verringert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -46,67 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 12,90 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,72 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton steht aktuell bei 235,438 Mrd. EUR. Das KGV von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton beträgt aktuell 29,51. Der Umsatz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton betrug in 2025 80,807 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 21,86 EUR.

Redaktion finanzen.at