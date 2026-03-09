Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Novartis-Ausschüttung
|
09.03.2026 10:02:21
Stoxx Europe 50-Papier Novartis-Aktie: Über diese Dividende können sich Novartis-Aktionäre freuen
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Novartis am 06.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 3,70 CHF für das Jahr 2025. Damit wurde die Novartis-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,71 Prozent aufgebessert. Insgesamt wurde beschlossen 6,49 Mrd. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Novartis-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,30 Prozent nach unten angepasst.
Novartis- Dividendenrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung schloss die Novartis-Aktie via SIX SX bei einem Wert von 123,26 CHF. Das Novartis-Papier wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Novartis-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Das Novartis-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3,95 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Novartis via SIX SX 21,58 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 24,92 Prozent besser entwickelt als der Novartis-Kurs.
Dividendenausblick von Novartis
Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 4,43 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,72 Prozent zurückgehen.
Basisdaten von Dividenden-Titel Novartis
Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Novartis steht aktuell bei 235,355 Mrd. CHF. Das Novartis-KGV beläuft sich aktuell auf 18,30. 2025 setzte Novartis 45,288 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5,99 CHF.
Redaktion finanzen.at
