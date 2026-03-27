Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Dividendenausschüttung
|
27.03.2026 14:03:26
Stoxx Europe 50-Papier Novo Nordisk-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Novo Nordisk Aktionären eine Freude
Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Novo Nordisk am 26.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 11,70 DKK je Aktie vereinbart. Das sind 2,63 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit schüttet Novo Nordisk insgesamt 51,76 Mrd. DKK an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,27 Prozent.
Dividendenrendite im Fokus
Via cph beendete die Novo Nordisk-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 238,45 DKK. Am 27.03.2026 wird das Novo Nordisk-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Novo Nordisk-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist die Novo Nordisk-Aktie eine Dividendenrendite von 3,60 Prozent auf. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,83 Prozent betrug.
Kursentwicklung vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Novo Nordisk via cph 50,38 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -49,64 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Novo Nordisk
Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 10,55 DKK aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 4,43 Prozent bedeuten.
Wichtigste Eckdaten der Novo Nordisk-Aktie
Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens Novo Nordisk steht aktuell bei 1,060 Bio. DKK. Das Novo Nordisk-KGV beläuft sich aktuell auf 14,11. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Novo Nordisk einen Umsatz von 309,064 Mrd.DKK sowie einen Gewinn je Aktie von 23,06 DKK.
Redaktion finanzen.at
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