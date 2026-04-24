Stoxx Europe 50-Papier RELX-Aktie: Über diese Dividende können sich RELX-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert RELX am 23.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,68 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,94 Prozent. Somit vergütet RELX die Aktionäre insgesamt mit 1,18 Mrd. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 5,35 Prozent an.

Entwicklung der RELX-Dividendenrendite

Die RELX-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 26,84 GBP in den Feierabend. Heute wird die RELX-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem RELX-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die RELX-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. RELX weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,24 Prozent auf. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,74 Prozent betrug.

RELX-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr reduzierte sich der Aktienkurs von RELX via London um 32,34 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -26,70 Prozent dennoch stärker zugenommen als der RELX-Aktienkurs.

RELX- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,73 GBP. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,71 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von RELX

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens RELX beläuft sich aktuell auf 48,824 Mrd. GBP. Das RELX-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 26,83. Der Umsatz von RELX belief sich in 2025 auf 9,590 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,13 GBP.

Redaktion finanzen.at