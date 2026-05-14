Stoxx Europe 50-Papier Unilever-Aktie: Über diese Dividende können sich Unilever-Anleger freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Unilever am 13.05.2026 eine Dividende in Höhe von 1,72 GBP beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 2,99 Prozent angehoben. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Unilever beträgt 3,81 Mrd. GBP. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,30 Prozent.

Unilever-Stockdividendenrendite

Die Unilever-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 42,35 GBP aus dem London-Handel. Heute wird der Unilever-Titel Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Unilever-Papier auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Unilever-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,55 Prozent. Die Dividendenrendite von Unilever zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 3,26 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Unilever-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Unilever via London 3,81 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 47,80 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Unilever

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,95 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,96 Prozent hinzugewinnen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Unilever

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Unilever beläuft sich aktuell auf 93,255 Mrd. GBP. Das Unilever-KGV beläuft sich aktuell auf 20,33. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Unilever auf 43,248 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 3,71 GBP aus.

Redaktion finanzen.at