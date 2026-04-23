ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|ASML NV-Aktionärsvergütung
|
23.04.2026 14:03:28
Stoxx Europe 50-Titel ASML NV-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ASML NV-Anleger freuen
Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel ASML NV am 22.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 7,50 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,19 Prozent. Die Gesamtausschüttung von ASML NV beträgt 2,55 Mrd. EUR. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 3,97 Prozent gestiegen.
ASML NV-Qualitätsdividendenrendite
Schlussendlich notierte die ASML NV-Aktie am Tag der Hauptversammlung via asx bei 1 249,80 EUR. Der ASML NV-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der ASML NV-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die ASML NV-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das ASML NV-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,81 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,94 Prozent.
Gegenüberstellung von realer Rendite und ASML NV-Aktienkurs
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von ASML NV via asx 125,55 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 126,38 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie ASML NV
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 8,65 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,70 Prozent sinken.
Grunddaten von ASML NV
Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens ASML NV steht aktuell bei 476,762 Mrd. EUR. ASML NV weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,25 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete ASML NV einen Umsatz von 32,667 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 24,73 EUR.
Redaktion finanzen.at
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