BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Ausschüttung
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13.05.2026 14:03:30
Stoxx Europe 50-Titel BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BNP Paribas-Anleger freuen
Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas am 12.05.2026 eine Dividende in Höhe von 5,16 EUR beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 7,72 Prozent gestiegen.
BNP Paribas-Aktien-Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging der BNP Paribas-Anteilsschein via Euronext bei einem Wert von 90,41 EUR aus dem Geschäft. Die BNP Paribas-Aktie wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den BNP Paribas-Aktienkurs haben. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die BNP Paribas-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die BNP Paribas-Aktie eine Dividendenrendite von 6,39 Prozent auf. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 8,09 Prozent.
Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von BNP Paribas via Euronext 54,18 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 91,41 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Aktie BNP Paribas
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 5,91 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 6,44 Prozent hinzugewinnen.
Basisdaten von BNP Paribas
Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens BNP Paribas beträgt aktuell 102,265 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie BNP Paribas besitzt aktuell ein KGV von 7,85. Der Umsatz von BNP Paribas betrug in 2025 146,430 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 10,29 EUR.
Redaktion finanzen.at
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