Stoxx Europe 50-Titel GSK-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich GSK-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel GSK am 06.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,66 GBP je Aktie beschlossen. Damit wurde die GSK-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 8,20 Prozent erhöht. 2,56 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die GSK-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4,91 Prozent erhöht.

GSK- Dividendenrendite im Blick

Die GSK-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 18,75 GBP. Der Dividendenabschlag auf das GSK-Papier erfolgt am 07.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem GSK-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die GSK-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,62 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 4,53 Prozent.

GSK-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der GSK-Aktienkurs via London 29,65 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 113,66 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel GSK

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,69 GBP. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 3,70 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel GSK

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens GSK beläuft sich aktuell auf 74,158 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie GSK verfügt über ein KGV von aktuell 12,93. Der Umsatz von GSK belief sich in 2025 auf 32,667 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 1,41 GBP.

Redaktion finanzen.at