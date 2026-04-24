Stoxx Europe 50-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet London Stock Exchange (LSE) Anlegern eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier London Stock Exchange (LSE) am 23.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,50 GBP. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 15,38 Prozent. London Stock Exchange (LSE) zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 718,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 11,84 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung schloss die London Stock Exchange (LSE)-Aktie via London bei einem Wert von 98,12 GBP. Am 24.04.2026 wird das London Stock Exchange (LSE)-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem London Stock Exchange (LSE)-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des London Stock Exchange (LSE)-Papiers 1,68 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,15 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von London Stock Exchange (LSE) via London 22,16 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 27,23 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von London Stock Exchange (LSE)

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,65 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,68 Prozent hinzugewinnen.

London Stock Exchange (LSE)-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens London Stock Exchange (LSE) beträgt aktuell 48,171 Mrd. GBP. London Stock Exchange (LSE) besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37,56. Der Umsatz von London Stock Exchange (LSE) betrug in 2025 9,342 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 2,38 GBP.

Redaktion finanzen.at