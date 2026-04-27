Stoxx Europe 50-Titel LOréal-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich LOréal-Anleger freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel LOréal am 24.04.2026 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,86 Prozent. 3,92 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,36 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der LOréal-Anteilsschein via Euronext bei einem Wert von 377,45 EUR. Das LOréal-Wertpapier wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem LOréal-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,96 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,05 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von LOréal via Euronext 12,27 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 14,77 Prozent stärker zugenommen als der LOréal-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie LOréal

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 7,66 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,03 Prozent zulegen.

LOréal-Fundamentaldaten

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens LOréal steht aktuell bei 200,964 Mrd. EUR. Das LOréal-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 31,93. Im Jahr 2025 erzielte LOréal einen Umsatz von 44,052 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 11,48 EUR.

Redaktion finanzen.at