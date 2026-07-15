National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Dividendenzahlung
|
15.07.2026 14:03:19
Stoxx Europe 50-Titel National Grid-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet National Grid Aktionären eine Freude
Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier National Grid am 14.07.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,48 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,13 Prozent. Die Gesamtausschüttung von National Grid beläuft sich auf 1,62 Mrd. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,15 Prozent an.
National Grid-Aktie mit Dividendenrendite
Zum London-Schluss ging das National Grid-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 12,49 GBP aus dem Handel. Das National Grid-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem National Grid-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die National Grid-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der National Grid-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,82 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,63 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. National Grid-Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der National Grid-Kurs via London 19,52 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 56,08 Prozent besser entwickelt als der National Grid-Kurs.
National Grid- Dividendenprognose
Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,50 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,98 Prozent steigen.
Schlüsseldaten von National Grid
Die Dividenden-Aktie National Grid gehört dem Stoxx Europe 50 an und ist an der Börse aktuell 61,610 Mrd. GBP wert. National Grid weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,37 auf. Der Umsatz von National Grid belief sich in 2026 auf 17,687 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,66 GBP.
Redaktion finanzen.at
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