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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Dividenden-Aktie 27.08.2026 14:03:18

Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividende können sich Prosus-Anleger freuen

Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividende können sich Prosus-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Prosus-Dividendenzahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Prosus am 26.08.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,28 EUR je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 40,00 Prozent angehoben. Insgesamt wurde beschlossen 438,41 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 75,62 Prozent.

Prosus-Auszahlungsrendite

Die Prosus-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via eam bei 38,01 EUR. Das Prosus-Papier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Dividendenauszahlung an die Prosus-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 0,72 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,47 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Prosus-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Prosus via eam 27,45 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -26,07 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Prosus-Kurs.

Prosus- Dividendenprognose

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,29 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,65 Prozent nachlassen.

Basisdaten der Prosus-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Prosus beträgt aktuell 83,112 Mrd. EUR. Das Prosus-KGV beträgt aktuell 8,56. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Prosus einen Umsatz von 8,376 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 4,57 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: iStockphoto

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