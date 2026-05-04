Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce am 30.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,10 GBP beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 66,67 Prozent gestiegen. Somit zahlt Rolls-Royce insgesamt 885,00 Mio. GBP an Aktionäre aus.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss ging die Rolls-Royce-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 11,82 GBP aus dem Handel. Heute wird das Rolls-Royce-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Rolls-Royce-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der Rolls-Royce-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,83 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,06 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Rolls-Royce-Kurs via London 1 041,70 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 1 224,25 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Rolls-Royce

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,12 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,02 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Rolls-Royce

Rolls-Royce ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 100,528 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rolls-Royce beläuft sich aktuell auf 16,57. 2025 setzte Rolls-Royce 21,207 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 0,69 GBP.

Redaktion finanzen.at