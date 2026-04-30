Stoxx Europe 50-Titel Sanofi-Aktie: Über diese Dividende können sich Sanofi-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Sanofi am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 4,12 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,10 Prozent. Alles in allem zahlt Sanofi 4,77 Mrd. EUR an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,45 Prozent.

Sanofi- Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Sanofi-Papier am Tag der Hauptversammlung via Euronext bei 78,32 EUR. Heute wird der Sanofi-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Sanofi-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Sanofi-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Sanofi-Wertpapier eine Dividendenrendite von 4,98 Prozent auf. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 4,18 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Sanofi via Euronext um 6,35 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 18,84 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Sanofi

Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 4,52 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,20 Prozent hinzugewinnen.

Sanofi-Schlüsseldaten

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Sanofi beträgt aktuell 94,685 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Sanofi besitzt aktuell ein KGV von 19,40. Der Umsatz von Sanofi betrug in 2025 43,626 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 6,40 EUR.

Redaktion finanzen.at