Stoxx Europe 50-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht Shell (ex Royal Dutch Shell) für Anteilseigner vor

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell) am 19.05.2026 eine Dividende in Höhe von 1,08 GBP beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die Gesamtausschüttung lässt sich Shell (ex Royal Dutch Shell) 6,43 Mrd. GBP kosten. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Shell (ex Royal Dutch Shell)- Gesamtausschüttung um 5,23 Prozent gleich.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum London-Schluss notierte das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 32,85 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,93 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,36 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Shell (ex Royal Dutch Shell) via London 37,14 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 88,46 Prozent stärker zugenommen als der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs.

Shell (ex Royal Dutch Shell)- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,55 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,47 Prozent absinken.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Dividenden-Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört dem Stoxx Europe 50 an und ist an der Börse aktuell 183,323 Mrd. GBP wert. Das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 11,93. 2025 setzte Shell (ex Royal Dutch Shell) 195,260 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,30 GBP.

Redaktion finanzen.at