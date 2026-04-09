Stoxx Europe 50-Titel Zurich Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zurich Insurance-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Zurich Insurance am 08.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 30,00 CHF für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 7,14 Prozent an. Alles in allem zahlt Zurich Insurance 3,87 Mrd. CHF an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5,85 Prozent.

Zurich Insurance-Qualitätsdividendenrendite

Der Zurich Insurance-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 571,00 CHF aus dem SIX SX-Handel. Der Zurich Insurance-Titel wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Zurich Insurance-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Zurich Insurance-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Zurich Insurance-Titel eine Dividendenrendite von 4,99 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,20 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Zurich Insurance via SIX SX 6,09 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 7,02 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Zurich Insurance

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 40,71 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,65 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Zurich Insurance

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Zurich Insurance beträgt aktuell 84,589 Mrd. CHF. Zurich Insurance verfügt über ein KGV von aktuell 15,20. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Zurich Insurance einen Umsatz von 72,850 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 39,60 CHF.

Redaktion finanzen.at