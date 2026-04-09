Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zurich Insurance-Top-Dividende 09.04.2026 10:02:23

Stoxx Europe 50-Titel Zurich Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zurich Insurance-Aktionäre freuen

Stoxx Europe 50-Titel Zurich Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zurich Insurance-Aktionäre freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Zurich Insurance Aktionäre eine Dividende.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Zurich Insurance am 08.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 30,00 CHF für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 7,14 Prozent an. Alles in allem zahlt Zurich Insurance 3,87 Mrd. CHF an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5,85 Prozent.

Zurich Insurance-Qualitätsdividendenrendite

Der Zurich Insurance-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 571,00 CHF aus dem SIX SX-Handel. Der Zurich Insurance-Titel wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Zurich Insurance-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Zurich Insurance-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Zurich Insurance-Titel eine Dividendenrendite von 4,99 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,20 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Zurich Insurance via SIX SX 6,09 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 7,02 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Zurich Insurance

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 40,71 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,65 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Zurich Insurance

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Zurich Insurance beträgt aktuell 84,589 Mrd. CHF. Zurich Insurance verfügt über ein KGV von aktuell 15,20. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Zurich Insurance einen Umsatz von 72,850 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 39,60 CHF.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: iStockphoto

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Analysen
26.03.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 617,00 0,98% Zurich Insurance AG (Zürich)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen