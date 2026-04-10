AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Dividenden-Abstimmung 10.04.2026 14:03:24

Stoxx Europe 50-Wert AstraZeneca-Aktie: AstraZeneca-Dividende niedriger

Stoxx Europe 50-Wert AstraZeneca-Aktie: AstraZeneca-Dividende niedriger

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.

Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert AstraZeneca am 09.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,36 GBP je Aktie beschlossen. Damit wurde die AstraZeneca-Dividende im Vorjahresvergleich um 4,07 Prozent herabgesetzt. AstraZeneca zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 3,77 Mrd. GBP. Damit wurde das Niveau der AstraZeneca-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 4,00 Prozent nach oben angepasst.

AstraZeneca- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging das AstraZeneca-Papier via London bei einem Wert von 152,76 GBP aus dem Geschäft. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die AstraZeneca-Aktie. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2025 weist die AstraZeneca-Aktie eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent auf. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,35 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von AstraZeneca via London 31,35 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 36,69 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von AstraZeneca

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,35 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,63 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von AstraZeneca

AstraZeneca ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 236,083 Mrd. GBP. Das AstraZeneca-KGV beläuft sich aktuell auf 27,55. 2025 setzte AstraZeneca 44,570 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 5,01 GBP.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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