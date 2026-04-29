EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Ausschüttung im Fokus
|
29.04.2026 14:03:25
Stoxx Europe 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: Über diese Dividende können sich EssilorLuxottica-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert EssilorLuxottica am 28.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR auszuschütten. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,27 Prozent. Alles in allem schüttet EssilorLuxottica 547,00 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die EssilorLuxottica-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 52,97 Prozent vermindert.
EssilorLuxottica-Dividendenrendite im Fokus
Zum Euronext-Schluss ging das EssilorLuxottica-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 182,70 EUR aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf das EssilorLuxottica-Papier erfolgt am 29.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der EssilorLuxottica-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2025 weist das EssilorLuxottica-Papier eine Dividendenrendite von 1,48 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 1,68 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 5 Jahren ist der EssilorLuxottica-Kurs via Euronext 30,32 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 36,45 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von EssilorLuxottica
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 4,16 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,26 Prozent hinzugewinnen.
Fundamentaldaten von EssilorLuxottica
Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens EssilorLuxottica steht aktuell bei 86,362 Mrd. EUR. Das KGV von EssilorLuxottica beträgt aktuell 53,52. Im Jahr 2025 erzielte EssilorLuxottica einen Umsatz von 28,491 Mrd.EUR sowie ein EPS von 5,04 EUR.
Redaktion finanzen.at
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