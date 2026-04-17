Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Aktie mit Dividende
|
17.04.2026 10:02:41
Stoxx Europe 50-Wert Nestlé-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nestlé-Aktionäre freuen
Wie im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Nestlé am 16.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 3,10 CHF. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 1,64 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Nestlé beziffert sich auf 7,85 Mrd. CHF. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 0,422 Prozent angehoben.
Nestlé-Stockdividendenrendite
Via SIX SX beendete der Nestlé-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 78,74 CHF. Das Nestlé-Wertpapier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Nestlé-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Für das Jahr 2025 weist die Nestlé-Aktie eine Dividendenrendite von 3,94 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 4,07 Prozent.
Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Kurs von Nestlé via SIX SX 10,50 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -6,02 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Nestlé-Kurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Nestlé
Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,14 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,98 Prozent hinzugewinnen.
Grunddaten von Nestlé
Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Nestlé steht aktuell bei 198,405 Mrd. CHF. Das Nestlé-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 22,43. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Nestlé einen Umsatz von 89,490 Mrd.CHF sowie ein EPS von 3,51 CHF.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in Zürich: SMI steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: SMI legt am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|17.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|85,98
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.