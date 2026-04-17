Stoxx Europe 50-Wert Nestlé-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nestlé-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Nestlé-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Nestlé am 16.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 3,10 CHF. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 1,64 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Nestlé beziffert sich auf 7,85 Mrd. CHF. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 0,422 Prozent angehoben.

Nestlé-Stockdividendenrendite

Via SIX SX beendete der Nestlé-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 78,74 CHF. Das Nestlé-Wertpapier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Nestlé-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Für das Jahr 2025 weist die Nestlé-Aktie eine Dividendenrendite von 3,94 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 4,07 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Kurs von Nestlé via SIX SX 10,50 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -6,02 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Nestlé-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Nestlé

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,14 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,98 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten von Nestlé

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Nestlé steht aktuell bei 198,405 Mrd. CHF. Das Nestlé-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 22,43. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Nestlé einen Umsatz von 89,490 Mrd.CHF sowie ein EPS von 3,51 CHF.

Redaktion finanzen.at