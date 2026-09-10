Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Aktie mit Dividende
|
10.09.2026 10:02:22
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Richemont am 09.09.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3,30 CHF vereinbart. Damit wurde die Richemont-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent aufgebessert. Insgesamt wurde beschlossen 1,76 Mrd. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Das sind 7,88 Prozent mehr als im Vorjahr.
Richemont-Dividenden-Rendite
Zum SIX SX-Schluss notierte der Richemont-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 175,10 CHF. Der Richemont-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Richemont-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Richemont verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2,38 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,96 betrug Prozent.
Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite
Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Richemont via SIX SX 62,51 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 71,75 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Richemont- Dividendenerwartung
Für das Jahr 2029 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 5,35 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,22 Prozent nachlassen.
Fundamentaldaten von Richemont
Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Richemont beträgt aktuell 108,118 Mrd. CHF. Das KGV von Richemont beträgt aktuell 25,14. 2026 setzte Richemont 20,852 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5,51 CHF.
Redaktion finanzen.at
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