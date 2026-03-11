Roche Aktie

Aktie mit Dividende 11.03.2026 10:02:31

Stoxx Europe 50-Wert Roche-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Roche Aktionären eine Freude

Roche-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Roche-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Roche am 10.03.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 9,80 CHF vereinbart. Damit wurde die Roche-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,03 Prozent aufgebessert. Insgesamt wurde beschlossen 7,73 Mrd. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Das sind 1,06 Prozent mehr als im Vorjahr.

Roche-Dividenden-Rendite

Zum SIX SX-Schluss notierte der Roche-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 335,20 CHF. Der Roche-Titel wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Roche-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Roche verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,99 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 3,80 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Roche via SIX SX 13,05 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 14,06 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Roche- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 10,02 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,98 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten von Roche

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Roche beträgt aktuell 266,544 Mrd. CHF. Das KGV von Roche beträgt aktuell 20,28. 2025 setzte Roche 61,516 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 16,18 CHF.

Redaktion finanzen.at

