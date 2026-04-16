UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Dividenden-Ausschüttung
|
16.04.2026 10:02:58
Stoxx Europe 50-Wert UBS-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet UBS Anlegern eine Freude
Wie im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier UBS am 15.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,87 CHF. Das sind 17,57 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurde entschieden 2,38 Mrd. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 19,80 Prozent.
UBS-Dividenden-Rendite
Letztlich notierte die UBS-Aktie am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 33,85 CHF. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die UBS-Aktie. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet das UBS-Papier eine Dividendenrendite von 2,34 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,65 Prozent.
Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der UBS-Kurs via SIX SX 128,48 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 217,25 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie UBS
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,24 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,87 Prozent anziehen.
Basisinformationen zu UBS
Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens UBS steht aktuell bei 103,510 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von UBS beläuft sich aktuell auf 18,06. Im Jahr 2025 erwirtschaftete UBS einen Umsatz von 65,559 Mrd.CHF sowie ein EPS von 2,04 CHF.
Redaktion finanzen.at
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