Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 16.09.2026 15:58:58

STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen

STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,30 Prozent stärker bei 6 255,51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,317 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,241 Prozent stärker bei 6 251,55 Punkten, nach 6 236,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 277,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 240,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,847 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 6 539,59 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 6 257,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 372,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,92 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 1,84 Prozent auf 8,86 EUR), Siemens Energy (+ 1,80 Prozent auf 135,40 EUR), adidas (+ 1,52 Prozent auf 144,05 EUR), Infineon (+ 0,66 Prozent auf 54,69 EUR) und BASF (+ 0,60 Prozent auf 52,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,30 Prozent auf 79,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,01 Prozent auf 45,63 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 020,00 EUR), BMW (-0,70 Prozent auf 62,42 EUR) und Deutsche Börse (-0,50 Prozent auf 276,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 333 384 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 534,883 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 6,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
16.09.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 144,65 0,84% adidas
ASML NV 1 426,00 2,38% ASML NV
BASF 52,19 0,50% BASF
BMW AG 64,12 3,55% BMW AG
Deutsche Börse AG 277,30 0,00% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,90 0,56% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,97 1,20% Enel S.p.A.
Infineon AG 54,61 0,48% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,26 2,07% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,78 0,79% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 017,00 0,85% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 141,32 3,85% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,56 2,60% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 310,13 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen