Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Index-Performance
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16.09.2026 15:58:58
STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,30 Prozent stärker bei 6 255,51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,317 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,241 Prozent stärker bei 6 251,55 Punkten, nach 6 236,50 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 277,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 240,66 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,847 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 6 539,59 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 6 257,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 372,31 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,92 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 1,84 Prozent auf 8,86 EUR), Siemens Energy (+ 1,80 Prozent auf 135,40 EUR), adidas (+ 1,52 Prozent auf 144,05 EUR), Infineon (+ 0,66 Prozent auf 54,69 EUR) und BASF (+ 0,60 Prozent auf 52,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,30 Prozent auf 79,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,01 Prozent auf 45,63 EUR), Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 020,00 EUR), BMW (-0,70 Prozent auf 62,42 EUR) und Deutsche Börse (-0,50 Prozent auf 276,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 333 384 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 534,883 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 6,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|DZ BANK
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
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|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
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|Mercedes-Benz Group Market-Perform
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|Bernstein Research
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|RBC Capital Markets
|14.08.26
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|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|144,65
|0,84%
|ASML NV
|1 426,00
|2,38%
|BASF
|52,19
|0,50%
|BMW AG
|64,12
|3,55%
|Deutsche Börse AG
|277,30
|0,00%
|Deutsche Telekom AG
|28,90
|0,56%
|Enel S.p.A.
|8,97
|1,20%
|Infineon AG
|54,61
|0,48%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,26
|2,07%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,78
|0,79%
|Rheinmetall AG
|1 017,00
|0,85%
|Siemens Energy AG
|141,32
|3,85%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,56
|2,60%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 310,13
|0,70%