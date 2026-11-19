Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Donnerstag steigt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,24 Prozent auf 5 354,33 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,275 Prozent auf 5 356,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 341,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 365,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 353,11 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 3,11 Prozent nach unten. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Wert von 5 360,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 466,67 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 4 710,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,01 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,98 Prozent auf 130,44 EUR), UniCredit (+ 2,28 Prozent auf 81,78 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 69,34 CHF), Rolls-Royce (+ 1,67 Prozent auf 13,52 GBP) und Airbus SE (+ 1,61 Prozent auf 201,05 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-2,17 Prozent auf 12,20 GBP), Novartis (-1,87 Prozent auf 129,02 CHF), BAT (-0,97 Prozent auf 44,12 GBP), Unilever (-0,96 Prozent auf 48,45 GBP) und Nestlé (-0,90 Prozent auf 85,26 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 714 779 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 476,685 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at