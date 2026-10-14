STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Mittwoch gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,63 Prozent auf 6 205,82 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,324 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,145 Prozent stärker bei 6 175,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 167,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 215,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 175,94 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,477 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 260,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 280,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 552,05 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,08 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 982,00 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 52,41 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR), Bayer (+ 1,16 Prozent auf 44,66 EUR) und adidas (+ 1,14 Prozent auf 155,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-0,62 Prozent auf 142,18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,34 Prozent auf 39,56 EUR), UniCredit (-0,25 Prozent auf 76,98 EUR), BMW (-0,11 Prozent auf 54,36 EUR) und Deutsche Börse (-0,10 Prozent auf 298,60 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 839 464 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 607,342 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,31 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,74 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at