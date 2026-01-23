STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 mittags

Am Freitag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 5 053,69 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 5 056,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 055,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 040,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 066,71 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 0,819 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 894,79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 786,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 521,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 193,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 824,00 EUR), BP (+ 1,69 Prozent auf 4,44 GBP), Rolls-Royce (+ 0,77 Prozent auf 12,54 GBP) und Rio Tinto (+ 0,75 Prozent auf 65,34 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Richemont (-1,37 Prozent auf 154,65 CHF), Intesa Sanpaolo (-1,08 Prozent auf 5,79 EUR), Nestlé (-1,00 Prozent auf 72,46 CHF), Siemens (-0,87 Prozent auf 255,75 EUR) und UniCredit (-0,73 Prozent auf 71,95 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 423 326 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 447,602 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at