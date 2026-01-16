STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent tiefer bei 6 021,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,103 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,023 Prozent auf 6 039,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6 041,14 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 045,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 018,05 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,443 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 5 717,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 652,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.01.2025, den Stand von 5 106,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 132,65 EUR), Airbus SE (+ 1,02 Prozent auf 217,15 EUR), Rheinmetall (+ 0,81 Prozent auf 1 929,00 EUR), Infineon (+ 0,22 Prozent auf 41,70 EUR) und UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 72,52 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-2,48 Prozent auf 45,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,09 Prozent auf 100,70 EUR), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,10 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 88,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,31 Prozent auf 58,56 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 421 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 420,237 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

