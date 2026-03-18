STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich

Am Mittwoch gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,85 Prozent auf 5 818,52 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,821 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,453 Prozent auf 5 795,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 769,25 Punkten am Vortag.

Bei 5 832,41 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 795,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,79 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 103,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 741,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 485,01 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,545 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 543,42 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 5,51 Prozent auf 158,10 EUR), UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 65,67 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,24 Prozent auf 45,66 EUR), Airbus SE (+ 1,88 Prozent auf 173,54 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,80 Prozent auf 26,33 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 32,83 EUR), Enel (-1,35 Prozent auf 9,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 548,40 EUR), BASF (-0,78 Prozent auf 48,48 EUR) und Eni (-0,76 Prozent auf 23,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 967 728 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 460,112 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at