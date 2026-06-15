Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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15.06.2026 12:27:02
STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,06 Prozent fester bei 6 253,04 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,358 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,610 Prozent höher bei 6 225,36 Punkten, nach 6 187,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6 294,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 225,36 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 827,76 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 5 716,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 5 290,47 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,88 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 294,68 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 3,63 Prozent auf 185,76 EUR), Deutsche Bank (+ 3,10 Prozent auf 29,63 EUR), BMW (+ 3,04 Prozent auf 69,04 EUR), SAP SE (+ 2,98 Prozent auf 144,44 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,84 Prozent auf 49,38 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-3,12 Prozent auf 22,23 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 177,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 27,90 EUR), Deutsche Börse (-1,12 Prozent auf 246,70 EUR) und BASF (-0,61 Prozent auf 49,20 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 541 381 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,52 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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