STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

Der Euro STOXX 50 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,77 Prozent auf 6 006,10 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,997 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,425 Prozent auf 5 985,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 960,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 985,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 009,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,60 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 5 906,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 131,31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 424,48 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,66 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,21 Prozent auf 70,86 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,78 Prozent auf 49,72 EUR), adidas (+ 1,70 Prozent auf 152,55 EUR), Siemens (+ 1,12 Prozent auf 267,00 EUR) und SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 152,58 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Intesa Sanpaolo (-0,90 Prozent auf 5,62 EUR), Enel (-0,43 Prozent auf 9,72 EUR), UniCredit (-0,39 Prozent auf 71,38 EUR), Eni (-0,36 Prozent auf 23,60 EUR) und Allianz (-0,31 Prozent auf 384,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 492 991 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 513,762 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at