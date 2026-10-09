adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|STOXX-Handel im Blick
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09.10.2026 09:28:51
STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,66 Prozent stärker bei 6 167,06 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,304 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent höher bei 6 129,38 Punkten, nach 6 126,73 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 129,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 174,27 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,40 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 6 311,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 284,27 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 5 625,56 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,41 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,03 Prozent auf 190,22 EUR), Siemens (+ 1,72 Prozent auf 268,80 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 52,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,31 Prozent auf 55,66 EUR) und adidas (+ 1,23 Prozent auf 148,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-7,04 Prozent auf 24,94 EUR), Eni (-0,88 Prozent auf 24,71 EUR), Rheinmetall (-0,85 Prozent auf 927,00 EUR), Enel (-0,26 Prozent auf 8,77 EUR) und Airbus SE (-0,03 Prozent auf 187,26 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 833 688 Aktien gehandelt. Mit 620,600 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
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|Barclays Capital
|09.04.26
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,70
|2,08%
|Airbus SE
|187,74
|0,00%
|ASML NV
|1 591,60
|0,98%
|BMW AG
|53,38
|1,79%
|Deutsche Telekom AG
|24,71
|-8,52%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,96
|1,23%
|Enel S.p.A.
|8,88
|1,01%
|Eni S.p.A.
|24,99
|0,95%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,71
|1,55%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,74
|-0,80%
|Rheinmetall AG
|936,80
|-0,06%
|SAP SE
|191,94
|1,72%
|Siemens AG
|272,65
|2,48%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 173,37
|0,76%
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