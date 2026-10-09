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STOXX-Handel im Blick 09.10.2026 09:28:51

STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,66 Prozent stärker bei 6 167,06 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,304 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent höher bei 6 129,38 Punkten, nach 6 126,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 129,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 174,27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,40 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 6 311,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 284,27 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 5 625,56 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,41 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,03 Prozent auf 190,22 EUR), Siemens (+ 1,72 Prozent auf 268,80 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 52,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,31 Prozent auf 55,66 EUR) und adidas (+ 1,23 Prozent auf 148,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-7,04 Prozent auf 24,94 EUR), Eni (-0,88 Prozent auf 24,71 EUR), Rheinmetall (-0,85 Prozent auf 927,00 EUR), Enel (-0,26 Prozent auf 8,77 EUR) und Airbus SE (-0,03 Prozent auf 187,26 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 833 688 Aktien gehandelt. Mit 620,600 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 149,70 2,08% adidas
Airbus SE 187,74 0,00% Airbus SE
ASML NV 1 591,60 0,98% ASML NV
BMW AG 53,38 1,79% BMW AG
Deutsche Telekom AG 24,71 -8,52% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,96 1,23% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 8,88 1,01% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,99 0,95% Eni S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,71 1,55% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,74 -0,80% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 936,80 -0,06% Rheinmetall AG
SAP SE 191,94 1,72% SAP SE
Siemens AG 272,65 2,48% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 173,37 0,76%

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