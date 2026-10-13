Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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13.10.2026 09:28:49
STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 6 205,65 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,299 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,166 Prozent auf 6 190,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6 201,21 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 205,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 190,92 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6 325,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 271,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 5 568,19 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,07 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,14 Prozent auf 152,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 25,36 EUR), BASF (+ 1,46 Prozent auf 52,02 EUR), Bayer (+ 1,25 Prozent auf 44,38 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 39,73 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,37 Prozent auf 54,72 EUR), Siemens Energy (-2,59 Prozent auf 142,98 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 956,30 EUR), Siemens (-0,36 Prozent auf 274,75 EUR) und Eni (-0,31 Prozent auf 25,42 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 587 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,05
|0,92%
|ASML NV
|1 481,00
|0,22%
|BASF
|52,82
|0,65%
|Bayer
|44,82
|0,65%
|Deutsche Telekom AG
|25,86
|0,86%
|Eni S.p.A.
|25,69
|0,33%
|Infineon AG
|51,63
|-2,99%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,74
|2,25%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,77
|0,70%
|Rheinmetall AG
|1 070,00
|3,54%
|Siemens AG
|269,90
|-0,22%
|Siemens Energy AG
|132,82
|-0,36%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 194,02
|0,42%