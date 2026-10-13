Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Euro STOXX 50-Performance im Blick 13.10.2026 09:28:49

STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 derzeit erneut ins Plus.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 6 205,65 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,299 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,166 Prozent auf 6 190,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6 201,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 205,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 190,92 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6 325,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 271,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 5 568,19 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,07 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,14 Prozent auf 152,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 25,36 EUR), BASF (+ 1,46 Prozent auf 52,02 EUR), Bayer (+ 1,25 Prozent auf 44,38 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 39,73 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,37 Prozent auf 54,72 EUR), Siemens Energy (-2,59 Prozent auf 142,98 EUR), Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 956,30 EUR), Siemens (-0,36 Prozent auf 274,75 EUR) und Eni (-0,31 Prozent auf 25,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 587 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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08.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 159,05 0,92% adidas
ASML NV 1 481,00 0,22% ASML NV
BASF 52,82 0,65% BASF
Bayer 44,82 0,65% Bayer
Deutsche Telekom AG 25,86 0,86% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 25,69 0,33% Eni S.p.A.
Infineon AG 51,63 -2,99% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,74 2,25% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,77 0,70% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 070,00 3,54% Rheinmetall AG
Siemens AG 269,90 -0,22% Siemens AG
Siemens Energy AG 132,82 -0,36% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 194,02 0,42%

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