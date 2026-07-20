STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Montag.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 6 222,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,359 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent leichter bei 6 224,08 Punkten in den Montagshandel, nach 6 230,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 215,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 227,13 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 293,13 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 982,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 359,23 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,89 Prozent auf 21,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,64 Prozent auf 150,08 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 139,44 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,02 Prozent auf 6,29 EUR) und UniCredit (-0,06 Prozent auf 80,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-2,83 Prozent auf 9,90 EUR), Airbus SE (-1,04 Prozent auf 192,26 EUR), Bayer (-0,99 Prozent auf 47,98 EUR), BASF (-0,93 Prozent auf 48,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 45,10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 215 903 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at