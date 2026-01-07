DHL Group Aktie
|Marktbericht
|
07.01.2026 09:28:48
STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 5 929,63 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,089 Prozent tiefer bei 5 926,54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 931,79 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 934,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 926,54 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 723,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 613,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 011,82 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 1,76 Prozent auf 38,71 EUR), Siemens (+ 1,62 Prozent auf 251,55 EUR), Enel (+ 1,60 Prozent auf 9,34 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 205,05 EUR) und Rheinmetall (+ 0,92 Prozent auf 1 756,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Eni (-1,07 Prozent auf 16,07 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 60,94 EUR), BMW (-0,67 Prozent auf 92,42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,23 Prozent auf 48,21 EUR) und Deutsche Börse (-0,23 Prozent auf 220,40 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 288 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 408,221 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
