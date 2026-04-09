STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent tiefer bei 5 890,47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,732 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent tiefer bei 5 909,99 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 913,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 888,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 909,99 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,25 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 685,20 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 997,47 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.04.2025, einen Stand von 4 622,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,685 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,81 Prozent auf 24,17 EUR), BASF (+ 1,30 Prozent auf 52,89 EUR), Deutsche Börse (+ 1,18 Prozent auf 256,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,69 Prozent auf 555,60 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,39 Prozent auf 5,65 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-2,18 Prozent auf 146,44 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 162,40 EUR), Rheinmetall (-1,50 Prozent auf 1 554,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 89,50 EUR) und Airbus SE (-1,08 Prozent auf 173,52 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 456 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 429,279 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at