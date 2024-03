STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent höher bei 4 994,36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,329 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,153 Prozent auf 4 993,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 986,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 996,80 Punkte, das Tagestief hingegen 4 991,56 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 765,65 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 521,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, den Wert von 4 064,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,67 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 031,82 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,09 Prozent auf 163,90 EUR), UniCredit (+ 1,09 Prozent auf 33,26 EUR), Stellantis (+ 1,05 Prozent auf 26,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,63 Prozent auf 114,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,63 Prozent auf 3,22 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,24 Prozent auf 860,35 EUR), Eni (-2,07 Prozent auf 14,30 EUR), adidas (-0,76 Prozent auf 203,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 443,00 EUR) und SAP SE (-0,32 Prozent auf 172,74 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 425 397 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 430,172 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,88 Prozent gelockt.

