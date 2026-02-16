STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

Am Montag klettert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,24 Prozent auf 5 999,81 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,050 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,135 Prozent stärker bei 5 993,30 Punkten, nach 5 985,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 015,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 993,30 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 16.01.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 029,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 5 693,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, mit 5 493,40 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,55 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 099,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 1,82 Prozent auf 30,14 EUR), Airbus SE (+ 1,55 Prozent auf 195,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,40 Prozent auf 32,68 EUR), Allianz (+ 1,39 Prozent auf 372,00 EUR) und UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 72,29 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-3,41 Prozent auf 242,50 EUR), Enel (-2,38 Prozent auf 9,11 EUR), BASF (-1,06 Prozent auf 50,54 EUR), Deutsche Börse (-0,92 Prozent auf 216,10 EUR) und Infineon (-0,87 Prozent auf 43,13 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 427 975 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 461,400 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at