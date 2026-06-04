STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 6 066,10 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,106 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,076 Prozent auf 6 058,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 053,57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 068,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 052,24 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,202 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 04.05.2026, den Stand von 5 763,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 870,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 405,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,69 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 1,93 Prozent auf 27,45 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 158,84 EUR), UniCredit (+ 1,41 Prozent auf 74,59 EUR), Airbus SE (+ 0,80 Prozent auf 170,68 EUR) und Siemens (+ 0,55 Prozent auf 276,50 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3,03 Prozent auf 85,33 EUR), Enel (-0,61 Prozent auf 9,45 EUR), Eni (-0,34 Prozent auf 23,48 EUR), Bayer (-0,17 Prozent auf 34,64 EUR) und adidas (-0,09 Prozent auf 161,45 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 466 657 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 563,404 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at