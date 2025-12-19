STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Freitagmittag

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,22 Prozent auf 5 728,87 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,855 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 5 742,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 741,71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 750,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 728,87 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,082 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, den Stand von 5 542,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 458,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 879,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 0,88 Prozent auf 8,68 EUR), Bayer (+ 0,75 Prozent auf 35,57 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 554,60 EUR), BMW (+ 0,60 Prozent auf 93,62 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,39 Prozent auf 59,91 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,36 Prozent auf 206,60 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 32,40 EUR), Deutsche Börse (-0,77 Prozent auf 219,10 EUR), BASF (-0,48 Prozent auf 43,83 EUR) und Siemens (-0,42 Prozent auf 234,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 185 352 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 338,763 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Bayer-Aktie hat mit 7,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

