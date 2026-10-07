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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index im Blick 07.10.2026 09:29:11

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt zum Start

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt zum Start

Euro STOXX 50-Handel am dritten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,67 Prozent auf 6 230,41 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,348 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,262 Prozent auf 6 255,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 272,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 255,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 227,35 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,382 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 403,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 319,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 613,62 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,93 Prozent auf 41,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,57 EUR), BMW (+ 0,51) Prozent auf 54,92 EUR), adidas (+ 0,45 Prozent auf 145,80 EUR) und Rheinmetall (+ 0,31 Prozent auf 956,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-2,91 Prozent auf 62,80 EUR), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 273,80 EUR), Eni (-1,85 Prozent auf 24,14 EUR) und SAP SE (-1,11 Prozent auf 186,50 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 211 017 Aktien gehandelt. Mit 638,329 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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