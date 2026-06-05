STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach

So performte der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Freitag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,63 Prozent auf 6 064,95 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,058 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent höher bei 6 107,10 Punkten, nach 6 103,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6 061,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 112,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,183 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, den Stand von 5 869,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 782,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 410,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR), Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 1 209,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,56 Prozent auf 448,10 EUR), Airbus SE (+ 1,12 Prozent auf 179,00 EUR) und Enel (+ 1,09 Prozent auf 9,67 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 48,00 EUR), SAP SE (-1,84 Prozent auf 161,48 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 268,80 EUR) und UniCredit (-1,06 Prozent auf 73,47 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 244 744 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 572,423 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at